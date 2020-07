Sarah und Ben Zucker machen im Übrigen schon lange gemeinsam Musik. Die ersten gemeinsamen "Auftritte" datieren zurück bis in die Jugend der beiden in den heimischen vier Wänden. In der Dokumentation "Alles auf Ben Zucker" wurden Sarahs und Bens Heimkonzerte zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Und sagen wir es mal so: Am Musikstil der beiden hat sich über die Zeit dann doch so einiges verändert.