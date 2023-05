Roland Kaiser und seine Tochter Annalena sind ein richtiges Dreamteam - auch beruflich. Seit vergangenem Jahr managen sie mit ihrer Agentur "Kaiser & Kaiser" junge Schlagertalente. Als Ersten konnten sie Singer-Songwriter Daniel Sommer verpflichten. Vor ein paar Wochen kam dann Sängerin Saskia Leppin dazu und nun wurde bekannt, dass auch Sarah Zucker in Zukunft mit "Kaiser & Kaiser" zusammenarbeitet. Wir haben mit der 32-Jährigen darüber gesprochen.

Meine Schlagerwelt: Was war deine Reaktion, als die Anfrage kam?

Sarah Zucker: Ein 'Nein' kam für mich nicht infrage, da musste ich gar nicht lange drüber nachdenken. Als der Anruf kam, konnte ich es gar nicht fassen ehrlich gesagt. Das ist wirklich eine riesengroße Ehre und ich war auch am Anfang total ehrfürchtig, als ich Roland und Annalena dann auch mal richtig kennengelernt habe. Mittlerweile sind wir als Team auch richtig gut zusammengewachsen und es ist eine total schöne Zusammenarbeit.

Sarah Zucker im Gespräch mit "Meine Schlagerwelt"-Reporter Peter Heller. Bildrechte: MDR / John Patrick Classen Meine Schlagerwelt: Was hat diese Anfrage mit dir gemacht?



Sarah Zucker: Ich muss sagen, es hat mich nochmal zusätzlich motiviert, den musikalischen Weg weiterzugehen. Wenn ein gestandener Künstler, wie Roland Kaiser, so ein Potential in einem sieht, dann macht mich das sehr stolz und motiviert mich sehr.



Meine Schlagerwelt: Hat Roland Kaiser auch so eine Art Vorbildfunktion für dich?



Sarah Zucker: Ich habe da einfach größten Respekt vor. Auch gerade in dieser heutigen Zeit, wo alles so super schnelllebig ist. Dass man es da auch schafft, so nachhaltig im Gespräch zu bleiben, davor habe ich größten Respekt.

Annalena und Roland Kaiser managen gemeinsam Newcomer. Bildrechte: dpa Ob ich selber in der Lage sein werde, so etwas zu schaffen, wird sich zeigen. Für mich ist der Weg das Ziel und das sind alles Erfahrungen, die ich auf dem Weg mitnehme und für die ich sehr dankbar bin und die mich auch als Mensch wiederum wachsen lassen. Es ist jetzt eine neue Aufgabe für mich und ein neues Umfeld, einfach ein frischer Wind, der da jetzt reinkommt.



Meine Schlagerwelt: Was ist für dich als Künstlerin wichtig, damit du dich bei einem Management wohlfühlst?



Sarah Zucker: Es muss natürlich auf der menschlichen Ebene passen, dafür habe ich eigentlich immer ein sehr gutes Gespür, weil man ja auch sehr intensiv miteinander arbeitet. Annalena und ich telefonieren täglich und tauschen uns aus. Also, wenn das menschlich nicht passen würde, wäre das sehr schwierig. Und natürlich ist es bei den beiden auch ein großer Vorteil, dass sie ein gewisses Netzwerk in der Schlagerbranche mitbringen. Und das ist für mich als Newcomer einfach ein Riesen-Geschenk, dass wir jetzt diese Zusammenarbeit haben. Das ist verrückt.

Auf großen Bühnen kennt sie sich aus: Sarah Zucker bei einem Konzert ihres Bruders Ben. Bildrechte: IMAGO / VIADATA

Als Support-Act mit auf Rolands Tour