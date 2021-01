Mein Highlight ist tatsächlich einmal am Tag rausgehen zum Spazieren. Mein Alltag ist gerade so unspektakulär.

Doch Sarah Zucker sagt das auch mit einem Lachen, so ganz ernst gemeint war der Satz wohl also nicht, denn schließlich weiß die 30-Jährige sich zu beschäftigen. Sie hat nämlich ein neues musikalisches Hobby , wie sie uns im Live-Interview auf der Schlagerwelt-Facebook-Seite verriet.

Sarah Zucker mit Bruder Ben. Bildrechte: MDR/Alexander Friederici

Wenn Sarah Zucker nicht gerade Gitarre übt, dann genießt sie einfach die Zeit in ihrer neuen Wohnung. Die Berlinerin ist erst vor Kurzem von einer Ein-Zimmer- in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen, wie sie uns im Interview verraten hat. Sie kann sich jetzt also die Zeit auch mit Einrichtungsideen vertreiben. Die Gitarre hat als Dekoration an der Wand auf jeden Fall schon einen Platz gefunden.



Nachhilfe in Sachen Gitarre könnte sie unterdessen auch von ihren Bruder Ben Zucker bekommen, er beherrscht das Instrument bekanntlich sehr gut. Er vertreibt sich die Corona-Zeit übrigens mit viel Sport.