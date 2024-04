Und so begann die Liebesgeschichte zwischen dem Autor und der Musikerin: Nach seinem Arbeitstag schaltete er den TV ein und es lief Brisant: "Die Anmoderation ließ verlauten: ‚Sie ist der neue Stern am Schlagerhimmel, wir haben sie getroffen‘. Da dachte ich, oha, bleibe ich mal dran. Es war ein sehr sympathischer Beitrag", so Martin Werner und fügt hinzu: