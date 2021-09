Sascha Heyna als Sänger auf der Bühne. Bildrechte: IMAGO

Was viele nicht wissen: Zusammen mit seinem Partner Markus Adams betreibt er außerdem zwei Pflegedienststellen in Köln. Für die neue WDR-Sendung "Nur das Leben zählt - Zwei Herzen für Pflege" betätigen sich beide derzeit als Wunscherfüller. Sie treffen ältere Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen und noch ein offenes Anliegen haben. Aber auch privat hat sich das Paar nun einen lang ersehnten Wunsch erfüllt.



Nach über 16 Jahren Beziehung hat Sascha Heyna seinem Lebensgefährten einen Heiratsantrag gemacht. Die heimliche Planung war für den Sänger eine echte Herausforderung. Kurz vor der Frage aller Fragen sagte er in der WDR-Sendung: