Egal ob "Alarm für Cobra 11" oder "Der Bergdoktor" , vor der TV-Kamera macht Mark Keller immer eine gute Figur. Dass der 57-Jährige auch eine ausgeprägte Musik-Leidenschaft hat, wissen dabei wohl die wenigsten. Nun hat er einen Plattenvertrag bei dem Münchener Label TELAMO unterschrieben, welches auch mit Giovanni Zarrella, Anna-Carina Woitschack und vielen anderen Größen der Schlagerwelt zusammenarbeitet. Am 24. Februar erscheint Mark Kellers Album "Mein kleines Glück" . In einer ersten Presseinformation zeigt sich der Sänger begeistert:

Mark Keller und Sohn Aaron bei einer Filmpremiere. Bildrechte: imago images/Hartenfelser

Ganz besonders freue sich Mark Keller über die Tatsache, dass auf dem kommenden Album auch sein Sohn Aaron zu hören sein werde, der genau wie sein Papa als Schauspieler und Musiker tätig ist. Schon viel früher als das Album, nämlich am 11. November, erscheint mit dem Song "Das alte Lied" eine erste Single.



Für Mark Keller ist sein kommendes Album nicht sein erstes musikalisches Projekt. Schon in den 80er Jahren war er nach seinem Wehrdienst als Lead-Sänger der "Big Band der Bundeswehr" tätig. Öffentliche Aufmerksamkeit bekam er mit einem Auftritt bei der "Rudi Carrell Show" 1989, in der er Dean Martin imitierte. Er sang auch schon zusammen mit Helene Fischer in ihrer Weihnachts-Show und belegte den zweiten Platz bei der Musik Show "Masked Singer".