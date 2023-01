Am Samstag, den 14. Januar, wird für "Onkel Jürgen" noch einmal die große TV-Bühne bereitet. Viele Stars und Weggefährten verabschieden Jürgen Drews in die Zeit nach seiner beispiellosen Karriere. Mit dabei sein werden Stars wie Roland Kaiser, Maite Kelly, Thomas Anders, Beatrice Egli und viele weitere. Präsentiert wird die Show im Ersten von Florian Silbereisen. Vor seinem Bühnen-Abschied hatte "Meine Schlagerwelt" noch einmal die Gelegenheit mit dem 77-Jährigen zu sprechen.

Unzertrennlich: Jürgen und seine Ramona. Bildrechte: IMAGO / Reichwein

Jürgen Drews: Ich habe überhaupt kein Problem damit, das zu verarbeiten. Weil ich mich so wohlfühle in meinem Privatleben mit Ramona, Joelina und ihrem Freund. Dann unsere Hundis noch dabei. Wir haben ja, inklusive dem Hund von Joelina, vier Hunde. Also es ist immer was los, ich fühle mich wirklich super wohl. Aber ich weiß nicht was passiert, wenn das erstmal verkündet wird jetzt auf der Bühne. Ich garantiere für nichts.