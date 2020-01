Willi Gabalier: Ein neues Gesicht bei den Schlagerchampions

Andreas Gabalier zusammen mit seiner Tanzpartnerin Tanja Szewczenko bei "Let's Dance". Bildrechte: imago/Lumma Foto

Dass Andreas Gabalier gut seine Hüften schwingen kann, wissen wir. Sein Bruder Willi hat tänzerisch sogar noch mehr drauf: Er ist schließlich Profi. In Österreich ist er als Profitänzer bekannt, denn dort nahm er schon oft an der Tanzshow "Dancing Stars" teil. Aber auch in der deutschen Sendung "Let's Dance" war er zu sehen. 2014 tanzte er zusammen mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko und belegte sogar den zweiten Platz in der Show. Aber auch abseits großer Fernsehshows schwingt er das Tanzbein, schließlich war er schon österreichischer Meister und er betreibt mit seiner Frau eine Tanzschule.