Mit Löwenmut an die Spitze: Daniela Alfinito Bildrechte: TELAMO / Kerstin Joensson

In dieser Woche steht Daniela Alfinito mit ihrem brandneuen Album "Löwenmut" ganz oben. Was für ein toller Erfolg für die 50-jährige Sängerin, die damit einmal mehr beweist, dass sie in der ersten Klasse der Schlagerkünstler zu Hause ist. Schließlich landeten auch ihre vorherigen Alben an der Spitze. Der Erfolg von "Löwenmut" half auch ihren älteren Alben, denn Daniela ist noch mit zwei weiteren Platzierungen in den Top 50 vertreten.



Auf Platz 2 der Schlager-Album-Charts in dieser Woche landet Helene Fischer mit ihrem aktuellen Werk "Rausch". Dahinter folgt Kerstin Ott mit "Nachts sind alle Katzen grau". Volle Frauenpower auf dem Treppchen.