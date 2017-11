In der Show, die bereits am 24. November im CCS Suhl aufgezeichnet wird, erinnert Florian Silbereisen an Höhepunkte, Erfolge und Pannen, an emotionale und traurige Momente - natürlich mit vielen Stars, Hits und Überraschungen. Mit dabei sind Andrea Berg, David Garrett, Santiano, KLUBBB3, Jürgen Drews, Semino Rossi, Maximilian Arland, Ben Zucker, Andy Borg, Fantasy, Vanessa Mai, Bernhard Brink, Maite Kelly, die Amigos, Ross Antony, Hansi Hinterseer, Frank Schöbel und viele weitere Stars (Änderungen vorbehalten).



Eine Produktion des MDR, des HR, des NDR und des RBB mit Jürgens TV.