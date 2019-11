Florian Silbereisen präsentiert "Die Schlager des Jahres"

Florian Silbereisen präsentiert in einem einzigartigen Rückblick die "Schlager des Jahres"

Florian Silbereisen präsentiert in einem einzigartigen Rückblick die "Schlager des Jahres"

Florian Silbereisen präsentiert in einem einzigartigen Rückblick die "Schlager des Jahres" Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Das Schlagerjahr 2019 geht langsam zu Ende und Florian Silbereisen schaut ausnahmsweise nicht nach vorn, sondern zurück: Er präsentiert in Leipzig die große Show der Schlager, Stars und Storys des Jahres 2019. Er erinnert an Höhepunkte, Erfolge und Pannen, an emotionale und traurige Momente - natürlich mit vielen Hits, Überraschungen und tollen Gästen.