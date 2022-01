Bei den "Schlagercharts 2021" erfahren die Zuschauer, welches Schlageralbum im vorigen Jahr am meisten verkauft wurde, welche Solokünstler am erfolgreichsten waren, welche Gruppen am besten gepunktet und welche Neueinsteiger am stärksten waren. Außerdem stellt Schlagerexperte Bernhard Brink die beliebtesten volkstümlichen Schlager des Jahres 2021 vor. Neben Bernhard Brinks "Stammgast" in seiner Chartsendung, Mathias Giloth von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), sind zu Gast: Sängerin Daniela Alfinito, Schlagersänger Karsten Walter, Roland Eberhardt von der Schweizer Band Calimeros und die Preisträger des zum ersten Mal verliehenen "Hit des Jahres" Alex Engel & Bianca.