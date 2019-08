Fantasy sind gleich mit zwei Alben in den TOP 50. Ihre neue CD "Casanova" kommt im Oktober in den Handel. Schlagerstar Stefanie Hertel feierte in diesem Monat ihren 40. Geburtstag und die "Nockis" haben mit ihrem Album "Für ewig" den Sprung in die TOP 20 der Schlagercharts geschafft. Ebenfalls auf einem der vorderen Plätze der Charts ist Roland Kaiser im Duett mit Maite Kelly "Warum hast du nicht nein gesagt". Der Kaiser verzaubert gerade wieder Dresden mit seiner Kaisermania - am Samstag überträgt das MDR Fernsehen das Konzert live.



Von Schlagerstar Karel Gott gibt es eine gute und eine weniger gute Nachricht. Am 14. Juli feierte er seinen 80. Geburtstag, doch vor ein paar Tagen musste der Sänger wegen einer Lungenentzündung einen Auftritt absagen. Und auch Maite Kelly musste ein Konzert absagen, wegen eines Fieberanfalls konnte sie beim ersten Heimspiel-Konzert von Andrea Berg nicht auftreten - einen Tag später aber stand sie dann auf der Bühne.