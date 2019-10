Fredi und Martin sind ein Phänomen. Schon seit über 20 Jahren stehen die Beiden auf den Schlager-Bühnen des Landes. Der Erfolg war anfangs jedoch überschaubar. 2013 dann der Durchbruch: Mit "Endstation Sehnsucht" erschien ihr erstes Top-Ten-Album. Ein Erfolg, den Sie nur ein Jahr später noch toppen konnten. Zum ersten Mal grüßten Fantasy von der Spitze der Charts. In diesem Jahr erschien nun "Casanova" , ihr mittlerweile drittes Nummer-Eins-Album . Damit sind sie nun auch zu Gast in der Sendung.

Startet gerade so richtig durch: Marie Wegener. Bildrechte: MDR/Olivier Roche

Gerade 16 Jahre alt war Marie Wegener als sie durch die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" schlagartig berühmt wurde. Daraufhin erreichte sie mit ihrem Debütalbum "Königlich" und der gleichnamigen Single die Top Ten der Charts. Was für ein Start.



Eine Pause gönnt sie sich dennoch nicht. Anfang des Jahres machte sie ihr Abitur und mit diesem Abschluss in der Tasche ging sie zusammen mit Andreas Gabalier auf Tour. Nebenbei ergatterte noch die Hauptrolle im Musical "Die Schöne und das Biest". Trotz dieses vollen Terminkalenders fand Marie Wegener auch noch Zeit, um im Studio ihr zweites Album aufzunehmen. Seit dem 27. September ist "Countdown" zu haben. Wie sie all das unter einen Hut bekommt, verrät sie bei Berhard Brink in der Sendung.