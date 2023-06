Das Wichtigste vorab: Fans der "Schlager des Monats" müssen sich nicht umgewöhnen. Die Show mit Schlagerstar Christin Stark und ihren musikalischen Gästen läuft ganz normal wie gewohnt im MDR Fernsehen. Zusätzlich werden die Shows am 30. Juni, am 4. August und am 1. September ein paar Tage später auch nochmal im NDR Fernsehen übertragen.