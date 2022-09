"Anita" war DER Hit von Costa Cordalis - so ziemlich jeder Schlager-Fan kann ihn mitsingen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, hat sich sein Sohn Lucas an eine neue Version gemacht - aus "Anita" wurde "Daniela". Warum, verrät der Sänger in der neuen Ausgabe "Die Schlager des Monats" mit Bernhard Brink.