Karl-Heinz und Bernd Ulrich sind nun schon lange in Sachen Schlager unterwegs, doch der Erfolg gibt ihnen recht, mit ihrer Musik weiterzumachen. Mit ihrem neuesten Album "Freiheit" gelang es den Amigos beim Einstieg nun bereits zum 13. Mal, die Spitze der deutschen Charts zu erklimmen. Und zum sechsten Mal gelang dem Duo das Triple: Platz 1 in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Auf über fünf Millionen verkaufter Alben können die Brüder stolz sein und dazu auf über 100 Goldene- und Platin-Auszeichnungen. Ganz besonders stolz sind die beiden jedoch auf die Tochter von Bernd, Daniela Alfinito, die beherzt in die Fußstapfen von Vater und Onkel getreten ist und Erfolge mit ihrer eigenen Schlagerkarriere feiert. Einzigartig bei den Amigos ist, dass die Brüder sehr viele Jahre, nämlich 30, als Hobbymusiker unterwegs waren und ihnen erst dann der Durchbruch gelang. 2006 gewannen sie in "Achims Hitparade" den Titel "Musikantenkönig" . Im Titelsong zu ihrem aktuellen Album "Freiheit" singen Bernd und Karl-Heinz: "Freiheit lebt, solange du träumst". Der Titel schlägt natürlich auch einen Bogen zur gegenwärtigen Situation. Jetzt, so hoffen die Brüder, geht es wieder langsam los mit Konzerten. Die Amigos können es kaum erwarten, endlich ihre Fans wiederzusehen. Obwohl beide längst das Rentenalter überschritten haben, denken weder Bernd (71) noch Karl-Heinz (69) daran, mit der Musik aufzuhören. Sie können sich nichts Schöneres vorstellen, als Musik zu komponieren, texten und produzieren und dann für ihre Fans zu präsentieren. Das Album "Freiheit" könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.

Francine Jordi mit Bernhard Brink im Studio. Bildrechte: MDR/A. Mrosko

Die Sängerin Francine Jordi überrascht immer wieder. Dass sie eine ausgebildete Opernsängerin ist, wissen schon viele, dass sie aber eine erfolgreiche Sportschützin ist, ist weniger bekannt. Francine Jordi ist sogar mittelländische Meisterin im 50 Meter Kleinkaliberschießen. Die Sängerin plaudert mit Bernhard Brink natürlich nicht nur über Sport, sondern auch über ihren neuen Song "Voyage Voyage", mit dem sie sich einen Traum erfüllt hat.

Und Bernhard Brink begrüßt den Gewinner des Votings zum "Hit des Monats". In jeder Ausgabe von "Die Schlager des Monats" werden drei Newcomer vorgestellt und deren Titel kurz angespielt. Ihr gebt eurem Favoriten in unserem Voting dann eure Stimme und der Sieger wird in der nächsten Sendung vorgestellt und sein Song in voller Länge gespielt.