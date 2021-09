Das Besondere an der August-Ausgabe der Schlager des Monats ist, dass die Hälfte der Top 10 mit Neu-Einsteigern besetzt ist. Das kann Moderator Bernhard Brink bereits vor der Sendung verraten. Mehr allerdings nicht. Und natürlich präsentiert er das Beste aus den TOP 50 der meistverkauften Alben des Monats August im Bereich Schlager. Wie gewohnt begrüßt der Schlagertitan Gäste im Studio, die brandneue Musik mitbringen.

Anna-Carina Woitschack ist seit ihrer Hochzeit vor knapp zwei Jahren mit "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross eigentlich nur noch im Doppelpack zu erleben. Bis vor kurzem. Jetzt ist die Sängerin und ehemalige Puppenspielerin auch wieder als Solistin unterwegs und hat ein Solo-Album veröffentlicht. "Träumer" heißt ihre neueste Scheibe und sie kommt pünktlich zum zehnjährigen Bühnen-Jubiläum von Anna-Carina in die Läden. Es ist zwar ein Solo-Album der Sängerin, ein Duett mit Ehemann Stefan Mross ist dennoch dabei. "Tattoo auf meiner Haut" , so der Titel des Duetts. Für Anna-Carina ist der Besuch bei Bernhard Brink im Studio von "Die Schlager des Monats" übrigens eine Premiere. Drei Exemplare von Anna-Carina Woitschacks Album "Träumer" könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.

Der "verrückte Engländer", der seine Karriere in der Casting-Band "Bro'Sis" startete, feiert bereits sein 20. Bühnenjubiläum. Das tut er, um sich und vor allem seinen Fans ein Geschenk zu machen, mit einem Jubiläumsalbum. " Willkommen im Club - 20 Jahre Ross Antony" ist, wie erwartet, eine Mischung aus dem Besten der bisherigen Alben von Ross Antony und neuen Nummern. Die meisten sind, wie ihr Interpret, echte Gute-Laune-Nummern. Etwas Besonderes gibt es an dem Best-of Album: Ihr konntet auf meine-schlagerwelt.de abstimmen, welche Schlager der bisherigen Platten von Ross auf die Jubiläumsausgabe kommen. Ihr könnt hier mit Beginn der Sendung drei Exemplare "Willkommen im Club - 20 Jahre Ross Antony" gewinnen.

Joelina Drews, die Tochter von Schlagersänger Jürgen Drews, hat einen neuen Freund. Im August hat sie ihren Auswerwählten, den Hamburger Musikproduzenten Adrian Louis ihren Eltern vorgestellt und Vater Jürgen zeigte sich von dem jungen Mann recht angetan.

Wolfgang Petry feiert im September gleich zwei Jubiläen. Er wird 70 Jahre alt und begeht sein 45. Jubiläum in den Offiziellen Deutschen Charts. Sein allererster Charthit "Sommer in der Stadt" erschien 1976. Mittlerweile kann Wolfgang Petry auf 33 Singles und 33 Alben stolz sein, die mittlerweile fast 900 Wochen in den Top 100 waren.