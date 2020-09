Bernhard Brink hat dieses Mal gleich vier Schlagerstars in seine Sendung eingeladen: Eloy de Jong ist ebenso zu Gast wie Kerstin Ott und die Schwestern Anita und Alexandra. Und, wie gewohnt, präsentiert der Schlagersänger die 50 meistverkauften Schlager-Alben der vergangenen vier Wochen! In den TOP TEN gibt es fünf neue Alben, außerdem erfahrt ihr in der Sendung, welcher Schlagerstar im August Geburtstag hatte und wer in den Schlagzeilen war und natürlich auch warum.

Eloy de Jong stellt Autobiografie vor

Eloy de Jong ist derzeit mega-produktiv. Mit seinem aktuellen Album "Auf das Leben fertig los" ist er in den Charts ziemlich weit vorn. Im vorigen Jahr hat der Sänger Neuland betreten und gemeinsam mit Beatrice Egli eine eigene TV-Sendung moderiert. Beatrice ist übrigens auch seine einzige Duett-Partnerin auf dem neuen Album. Und am 4. September, genau am Sendungstag von "Die Schlager des Monats", erscheint seine Autobiografie "Egal was andere sagen". Sein aktuelles Album "Auf das Leben fertig los" könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.

"Wilde Zeiten" mit Anita & Alexandra

Anita & Alexandra Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA Mit ihrem aktuellen Album "Wilde Zeiten" sind die Schwestern Anita & Alexandra Hofmann im August in den Top 50. Passend zum Titelsong haben die beiden ein Musikvideo produziert, das Lust auf Sommer und gute Musik macht. Aber nicht nur die gute Laune soll zelebriert werden, das Video behandelt auch die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie und die außergewöhnliche Zeit, in der wir gerade alle leben. So sieht man zum Beispiel Bilder von Auftritten der beiden in einem Autokino vor hupenden Wagen und auch der Kontakt zu den Kollegen kommt nicht zu kurz - aber eben auf besondere Weise. Das Album "Wilde Zeiten" von Anita & Alexandra könnt ihr mit Beginn der Sendung hier in unserem Gewinnspiel gewinnen.

Kerstin Ott ist sechseinhalb Jahre nonstop in den Charts

Es ist kaum zu glauben, aber GFK-Experte Matthias Giloth hat es extra für den Besuch von Kerstin Ott ausgerechnet: 342 Wochen, also sechseinhalb Jahre, ist die "Die immer lacht"-Sängerin nonstop in den Charts. Ab dem 18. September veröffentlicht Kerstin Ott ihr Platin-Bonus-Album mit sechs neuen Titeln. Auch sie hat die Zeit ohne Auftritte genutzt, um neue Titel zu schreiben. Mit ihrem aktuellen Lied "Schlaflos" ist die 38-Jährige derzeit in den Top 50. Ihr Album "Ich muss Dir was sagen", könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.

