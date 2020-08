Marina Marx & Bernhard Brink im Studio. Bildrechte: MDR/Anne Mrosko

Marina Marx singt mit ihrer Rockröhre deutschen Schlager. Die zierliche Blondine traut sich zu singen, was sie denkt. Die Titel ihrer Songs und ihres Debütalbums provozieren und machen neugierig auf das, was da noch kommt. Mit ihrem Debütalbum "Der geilste Fehler" zeigt sie, dass sie über Genregrenzen gehen kann. Und es gefällt. Ihre Debütsingle "One Night Stand" hat auf Youtube bereits mehr als fünf Millionen Klicks.



