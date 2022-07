Newcomer Damiano Maiolini und Bernhard Brink Bildrechte: MDR/A. Mrosko

Der Sommer 2022 ist auch wieder Schlagerkonzert-Saison. Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder Tourneen, Festivals und Konzerte. Viele Musiker haben die auftrittsfreie Zeit zum Schreiben und Produzieren neuer Songs genutzt, die sie bei ihren Auftritten vorstellen und auf ihren neuen Alben veröffentlichen. Welche Schlageralben im Juni am meisten verkauft wurden, das verrät Bernhard Brink in "Die Schlager des Monats".



Der "Hit des Monats", für den ihr gevotet habt, wird in voller Länge gespielt, es gibt die News des Monats und Bernhard Brink begrüßt im Studio Talkgäste aus der Welt des Schlagers.