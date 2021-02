Die schwedische Sängerin Julia Lindholm hat einen richtigen " Mutmach"-Song mitgebracht. Das Titel heißt "Weil wir leben " und ist auch auf dem aktuellen Album der Sängerin "Boom" . Das Cover kommt sehr knallig daher und die meisten Songs sind peppig. Doch die Sängerin hat auch eine nachdenkliche Seite. In dem Song "Weil wir leben" kommt genau diese zum Vorschein. Die 26-Jährige wird den Titel bei Bernhard Brink zum ersten Mal im Fernsehen performen. Übrigens feiert Julia Lindholm in diesem Jahr bereits ihr Fünfjähriges als Schlagerinterpretin. Ihr erstes Album "Super Trouper" veröffentlichte sie 2016. Ihr Album "Boom" könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.

Vincent Gross machen hohe Sprünge nichts aus. Bildrechte: imago/Future Image

Gerade eben ist das neueste Album des Schweizer Schlagersängers Vincent Gross erschienen und da ist er auch schon zum Talk bei Bernhard Brink. Vincent Gross hat eine ganze Weile an dem Album gefeilt, wie gut es bei den Fans ankommt - in der Sendung werdet ihr es erfahren. Auf dem Cover sieht man einen supersportlichen Vincent Gross und das ist kein Zufall. Der 24-Jährige war sogar Schweizer Meister im Taekwondo und hat zwei schwarze Gürtel in dieser Sportart. Doch Vincent hat sich für die Musik enschieden. Zum Titelsong "Hautnah" gibt es natürlich auch ein Video und dort ist dieselbe junge Frau mit dem hüftlangen Haar zu sehen, wie in den Vincent-Gross-Videos zu den Songs "Chillout Time" und "Über uns die Sonne". Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Vielleicht erfahrt ihr bei Bernhard Brink mehr. Hier könnt ihr auf jeden Fall mit Beginn der Sendung das aktuelle Album von Vincent Gross "Hautnah" gewinnen.