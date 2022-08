Ich wollte schon immer auf die Bühne, das war mein großer Traum. So eine Sängerkarriere braucht aber Zeit und du musst auch irgendwann deine Miete bezahlen. Bei mir war es so, dass ich ein Händchen dafür hatte, auch für andere zu schreiben.

Marie Reim konnte nicht zur Sendung kommen. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Auch Newcomerin Marie Reim, die Tochter von Matthias Reim und Michelle, war zu dieser Ausgabe der "Schlager des Monats" eingeladen und hatte auch zugesagt. So gern hätte sich die Sängerin mit Bernhard Brink über ihr neues Album "Das mach ich ohne Dich" unterhalten, das am Tag der Sendung, am 5. August, erscheint. Leider musste die 22-Jährige kurzfristig absagen, da sie an Corona erkrankt war. Mit wirklich fatalen Folgen, wie sie auf ihrem Instagram-Account bestätigt.