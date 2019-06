Alles neu macht der Mai? Lassen wir uns überraschen, ob das auch für die Mai-Ausgabe der "Schlager des Monats" gilt ... Vielversprechend sind in jedem Fall Bernhard Brinks Gäste, die er nach Leipzig ins Studio geladen hat, obwohl er beide eigentlich auch in seiner Wahlheimat Berlin hätte treffen können. Denn dort leben ebenfalls: Ben Zucker und Maximilian Arland. Beide haben derzeit allen Grund zu feiern und sind natürlich nicht mit leeren Händen gekommen: In zwei Gewinnspielen könnt ihr mit ein wenig Glück ihre aktuellen Alben abräumen.