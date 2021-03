Marina & Karsten (ehemals Feuerherz) können im Studio ohne vorgeschriebenen Abstand nebeneinandersitzen, da sie in einem Haushalt leben. Die Frage, ob die beiden ein Paar sind oder nicht, beschäftigt ihre Fans schon eine ganze Weile. In der Show von Florian Silbereisen "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am vergangenen Sonnabend lüfteten sie das Geheimnis und danach folgte die Premiere ihres ersten gemeinsames Duettes "Fahr zur Hölle". Den Song hatte Marina als Solistin berets schon einmal aufgenommen und sich da bereits gedacht, dass er sich auch gut für ein Duett eignen würde. Es hat nur noch der richtige Duettpartner gefehlt ...