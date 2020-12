Ute Freudenberg und Ross Antony sind die neuesten Duettpartner in der Schlagerwelt. Die Thüringerin hat gemeinsam mit Ross und dessen Mann Paul Reeves vier Songs für das Weihnachtsalbum des Engländers "Lass es glitzern - Weihnachten mit Ross" eingesungen. Für beide war das so harmonisch, dass sie danach füreinander nur so schwärmten. Kein Wunder, dass beide bei den Aufnahmen für das Christmas-Album ganz mit dem Herzen dabei waren, sie sind nämlich so richtige Weihnachtsfans. Das Album "Lass es glitzern - Weihnachten mit Ross" könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.