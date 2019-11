Marianne Rosenberg steuert auf ihr 50. Bühnenjubiläum zu und dazu nimmt sie ein neues Album auf. Ein Vorgeschmack davon ist "Wann - Mr. 100 %" - in den Schlagern des Monats wird der Titel vorgestellt. Auch Vanessa Mai bastelt an einem neuen Album, die Video-Aufnahmen dafür wurden im wunderschönen Venedig gemacht und so heißt auch die erste Single-Auskopplung, jetzt in den Albumcharts. Neu in die Charts eingestiegen ist Ute Freudenberg mit ihrem Titel "Ich weiß wie Leben geht".