"So viele Idioten, so viele Griffe ins Klo, wie ich da hatte. Aber so ist das ja manchmal", resümiert Marie Reim ihre ehemaligen Beziehungen. Doch hinter diesen deutlichen Worten verbergen sich nicht einfach nur gescheiterte Liebeleien, Marie Reim musste in früheren Beziehungen auch schon Gewalt-Erfahrungen machen. Darüber spricht sie in der neuen Ausgabe der "Schlager des Monats" mit Bernhard Brink und verrät auch, dass ihr Papa Matthias Reim diese Gewalt-Erfahrungen sogar einmal mitbekommen hat.