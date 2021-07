"So romantisch, so traumhaft und märchenhaft wie nie zuvor." So kündigte Showmaster Florian Silbereiesen die Schlager des Sommers im vergangenen Jahr an und er sollte Recht behalten. Die "Märchenschloss-Nacht" im letzten August war eines der TV-Highlights 2020. Aus diesem Grund zeigt der MDR am 3. Juli um 20:15 Uhr noch einmal die märchenhafte Show vom Wasserschloss Klaffenbach.