Eines der Schlager-Events des Jahres wirft seine ... Sonnenstrahlen voraus! Am Samstagabend, 20:00 Uhr, steigen im idyllischen Hof von Schloss Klaffenbach bei Chemnitz "Die Schlager des Sommers" - auch in diesem Jahr präsentiert von Showmaster Florian Silbereisen. Für Schlagerfans ist der 9. Juni ein Muss, denn bei den "Schlagern des Sommers" gibt sich die Crème de la Crème der Schlagerszene die Klinke in die Hand. Für jede Menge Schlagerspaß vor romantischer Kulisse sorgen dieses Mal Beatrice Egli, Klubbb3, Semino Rossi, Michelle, Anna-Maria Zimmermann, Inka Bause, Thomas Anders, VoXXclub, Ute Freudenberg, Eloy, Ross Antony, Rotblond, Ben Zucker, Alvaro Soler und Bell, Book & Candle. Wer einen ganzen Tag den Stars und Sternchen der Schlagerszene auf den Fersen sein möchte, ist dazu bereits ab 11:00 Uhr vormittags eingeladen. Denn die "Schlager des Sommers" sind dieses Jahr in ein zweitägiges Festival eingebettet. Schon vor dem Höhepunkt des Tages, der TV-Aufzeichnung ab 20:15 Uhr, erwartet die Besucher ein buntes musikalisches Rahmenprogramm - mit Autogrammstunden, Newcomer-Wettbewerb, Schlager-Nachmittag und einem "Best of 'Schlager des Sommers'" der letzten fünf Jahre ab 12:30 Uhr.