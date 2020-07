Schlager-Event Das waren die "Die Schlager des Sommers" 2019

Wir wissen es alle: "Die Schlager des Sommers" müssen in diesem Jahr ohne Publikum stattfinden. Gefeiert wird am 8. August trotzdem. Schon am 4. Juli zeigt der MDR zur Einstimmung noch einmal die legendäre Show "Die Schlager des Sommers" aus dem Jahr 2019 vom Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz. Hier sind die schönsten Bilder.