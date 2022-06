Schlager des Sommers Diese Stars kommen nach Klaffenbach

Wenn die heiße Jahreszeit sich ihrem Höhepunkt zuneigt, ist es Zeit für die SCHLAGER DES SOMMERS! Und auch in diesem Jahr begrüßt Showmaster und Schlagerstar Florian Silbereisen unter dem Motto DIE MÄRCHENSCHLOSS-NACHT die ganz Großen des deutschen Schlagers vor dem wunderschönen Wasserschloss in Klaffenbach.

Das Wasserschloss Klaffenbach in all seiner Pracht Bildrechte: MDR/Heiko Roith

Natürlich werden noch viele weitere Künstler auf der Bühne stehen, wenn Florian Silbereisen zur großen Schlagerparty in der traumhaften Kulisse in der Nähe von Chemnitz einlädt. Die Show der Extraklasse läuft am 20. August 2022 um 20.15 im MDR. Ein Datum also, das sich Schlagerfreunde jetzt schon ganz dick im Kalender anstreichen sollten.