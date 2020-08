SCHLAGER DES SOMMERS: So wird die MÄRCHENSCHLOSS-NACHT

Es dauert nicht mehr lange und das Wasserschloss Klaffenbach wird wieder zur Kulisse eines der schönsten Schlagerfeste des Jahres - den "Schlagern des Sommers"! Das Schloss im sächsischen Chemnitz sieht mit seiner Renaissance-Architektur wirklich märchenhaft aus. Kein Wunder also, dass das diesjährige Motto der "Schlager des Sommers" lautet: "Die Märchenschloss-Nacht" Am 8. August 2020 um 20:15 Uhr im MDR ist es soweit und Showmaster Florian Silbereisen präsentiert die großen Namen der Schlagerwelt. Wir haben erste Eindrücke vom Schloss und einige neu bestätigte Schlagerstars für euch in unserer Bildergalerie: