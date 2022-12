Fantasy: "Es tut uns von Herzen leid!" Schlagerduo Fantasy: Deshalb wurde die komplette Tour abgesagt

Paukenschlag beim erfolgreichen Schlagerduo Fantasy: In einem Post in den sozialen Netzwerken haben sie ihre komplette Tour für 2023 abgesagt. Auch die Gründe erläutern Freddy und Martin in ihrem Post..