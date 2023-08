In der Neujahrsnacht hatte ein Kurzschluss in der Garage des Paares ein Feuer ausgelöst. Der von dort ins angrenzende Wohnhaus gezogene Rauch hatte dieses unbewohnbar gemacht. Mel sagte in dem Interview, dass sie das ganze Haus ausgeräumt hätten, Fußböden, Decken sowie Elektroleitungen müssten erneuert werden, es stehe eine Grundsanierung des gesamten Hauses an.