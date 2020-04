Aber auch Events, die nach dem 31. August stattfinden, werden schon vorsorglich abgesagt. So fällt beispielsweise das Oktoberfest in München in diesem Jahr aus, eine Riesensause, bei der sich normalerweise auch viele Schlager- und Volksmusikkünstler tummeln. Dem Beispiel werden wohl viele Stadt- und Volksfeste in den nächsten Wochen und Monaten folgen müssen.