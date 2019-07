Mit Andrea Berg ist ein weiterer Hochkaräter der Schlagerszene unter den Nominierten. Zwei Hennen aus den Jahren 2011 und 2013 hat sie bereits zu Hause - ob in diesem Jahr eine dritte dazu kommt? Luft nach oben ist auf jeden Fall: Helene Fischer wurde bereits ganze sieben Mal ausgezeichnet, ist in diesem Jahr jedoch nicht unter den Nominierten.



Im letzten Jahr noch als "Aufsteiger des Jahres" mit einer Goldenen Henne geehrt, ist Ben Zucker in diesem Jahr in der Kategorie "Musik" mit von der Partie. Ob er sich gegen die arrivierten Kollegen durchsetzten kann? Konkurrenz gibt's außerdem von Wincent Weiss, Àlvaro Soler, Sarah Connor, Herbert Grönemeyer, Rammstein und Silbermond.