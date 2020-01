Die Schlager-Hüttenparty des Jahres Es wird eine Gaudi bei der Hüttenparty!

Mitbringen werden die Stars des Abends jede Menge Schlager zum Mitsingen und Mitfeiern. Präsentiert wird diese Party der Spitzenklasse von keinem geringeren als Schlagerikone Florian Silbereisen, der erst kürzlich sein Duett-Album mit Thomas Anders ankündigte, welcher am 1. Februar bei der Hüttenparty auch mit von der Partie ist. Man kann sich also einstellen auf eine zünftige Hüttengaudi mit ganz viel Schnee, Stimmung und natürlich einer Extraportion Spaß mit unseren Schlagerstars, wenn es am 1. Februar heißt: Willkomen bei der "Schlager-Hüttenparty des Jahres"!