Die Schlager-Hüttenparty des Jahres Mögen die Spiele beginnen!

Wenn Florian Silbereisen zur großen Schlager-Hüttenparty lädt, können sich die Fans gepflegter Schlagermusik darauf verlassen, dass sie ein Musikprogramm der Extraklasse erwartet! So werden in diesem Jahr am 1. Februar so tolle Künstler wie Thomas Anders, Marianne Rosenberg, Matthias Reim und Giovanni Zarrella neben vielen weiteren Stars dabei sein. Hier findet Ihr die Stars der Hüttenparty in unserer Bildergalerie: