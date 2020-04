Das Coronavirus betrifft uns alle. Am 15. April untersagte die Bundesregierung bis zum 31. August alle Großveranstaltungen. Und so müssen auch viele unserer Schlagerstars ihre Konzerte und Touren in dieser Zeit entweder absagen oder verlegen. Damit ihr immer aktuell informiert seid, was die Verlegungstermine der einzelnen Konzerte angeht, sammeln wir hier alle Informationen für euch.