In der Schlagerwelt ist es wie in jeder anderen Branche auch: Man arbeitet zusammen, lernt sich näher kennen und verliebt sich. Und so passiert es nicht selten, dass sich Schlagersängerin und Schlagersänger ineinander verlieben. Und die Öffentlichkeit nimmt gern und rege Anteil.

Michelle und Matthias Reim 2010 in Dresden. Bildrechte: imago/Jörn Haufe Schlagersängerin Michelle zum Beispiel steht wegen ihrer amourösen Abenteuer immer wieder in den Schlagzeilen. Drei Ehen, davon zwei mit Schlagersängern, hat sie schon geschlossen. So war die blonde Sängerin von 1999 bis 2001 mit Matthias Reim verheiratet, beide haben die gemeinsame Tochter Marie, die jetzt in die Fußstapfen ihrer Eltern tritt und gerade ihre erste Single veröffentlicht hat.



2018 sorgte Michelle für Diskussionen, weil sie eine Beziehung mit dem 21 Jahre jüngeren Sänger Karsten Walter der Boygroup "Feuerherz" einging. Drei Monate Liebe, dann wurde daraus "einvernehmlich" Freundschaft. Derzeit sorgt die 48-Jährige für Schlagzeilen, weil ihre Tochter Marie sagt, Michelle habe ihr den Freund ausgespannt.

Vorbild Frank Schöbel?