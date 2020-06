Im Oktober erscheint das Best-Of-Album von Feuerherz. Bildrechte: Electrola / Universal Music

Eine gute Nachricht gibt es jedoch für alle Feuerherz-Fans: Sie werden sich nicht sofort, sondern erst am Ende des Jahres auflösen. Und auch, wenn es coronabedingt mit Live-Auftritten schwierig wird, so bekommen sie beim diesjährigen Adventsfest mit Florian Silbereisen ihren letzten großen Auftritt.



Außerdem stand schon länger fest, dass sie in diesem Jahr noch ein Best-Of-Album heruasbringen werden. Am 9. Oktober erscheint „Verdammt gute Zeit – Das Beste von Feuerherz“ und ist somit auch ein Abschiedsgeschenk für ihre Fans. Mit 18 Titeln können alle Feuerherz-Fans somit noch einmal zurückblicken auf fünf „verdammt gute“ Jahre.