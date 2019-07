Präsentiert stolz ihr neues Album: Beatrice Egli Bildrechte: MDR/Stefan Siemann

Sie war in der allerersten Folge der "Schlager des Monats" im April 2018 zu Gast: Beatrice Egli! Jetzt begrüßt Bernhard Brink die sympathische Schweizerin in der Juni-2019-Ausgabe der Schlager-Albumcharts erneut. Denn im vergangenen Monat ist Beatrices aktueller Longplayer "Natürlich!" erschienen. Ob sich die quirlige Blondine damit bereits einen Platz in den Top Ten erobern konnte? Wir werden sehen ...



Außerdem zu Gast bei Bernhard Brink: Schlagersänger Semino Rossi. Auch er hat einen brandneuen Longplayer im Gepäck, seinen mittlerweile elften! "So ist das Leben" erscheint direkt am Tag der Sendungsausstrahlung, kann sich also frühestens in der Juli-Ausgabe der "Schlager des Monats" in der aktuellen Top 50 platzieren. Gründe zu feiern hat Semino Rossi dennoch gleich mehrere: Vor 15 Jahren gelang dem gebürtigen Argentinier mit einem Auftritt bei Florian Silbereisen der musikalische Durchbruch in Deutschland, außerdem ist er vor wenigen Wochen Opa des kleinen Leonardo geworden.