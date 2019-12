Helene verdreht ihren Kollegen die Köpfe Bildrechte: dpa

... ist neuerdings auch "Backstreet Boy" Nick Carter, Der US-Sänger trat am Freitag gemeinsam mit Helene Fischer bei den Aufzeichnungen ihrer Weihnachtsshow als Solist und im Duett mit der Schlagerqueen auf. Als beide Arm in Arm im Duett den Song "I Want It That Way" sangen, war das Publikum in der Düsseldorfer Messehalle begeistert. Und nicht nur das Publikum war enzückt. Am Sonntag postete der 39-jährige Sänger auf Instagram ein Foto mit Helene und dazu eine Liebeserklärung auf deutsch.