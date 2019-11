Für viele gehört die Helene Fischer Show am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF genauso zum Fest wie der Weihnachts-Baum oder die Gans. Auch in diesem Jahr wird der Schlagerstar mit seiner Show für weihnachtliche Stimmung sorgen. Und das natürlich nicht allein. Alles wird noch nicht verraten, aber die ersten Gäste sind nun bekannt: Der "Nordkurier" berichtet, dass der Komiker Bülent Ceylan seinen Auftritt bestätigt hat. Laut der österreichischen "Kleinen Zeitung" soll Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier mit Helene ein Duett singen und der britische Popstar Robbie Williams wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dabei sein, das ist allerdings noch nicht bestätigt. Robbie Williams und Helene Fischer haben gerade das Weihnachts-Duett "Santa Baby" aufgenommen.

Heino in der TV Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten 2019" Bildrechte: imago images / Future Image

Dem Vollblutmusiker Heino geht es wie vielen seiner Kolleginnen und Kollegen. Er kann die Bühne nicht verlassen. Obwohl er seine Frau Hannelore an seiner Seite hat, braucht er die Bühne zum Leben. Nach seinem Abschied von der Bühne Anfang des Jahres gab er bekannt, doch wieder auftreten zu wollen. Jetzt kündigt er eine Tour für das nächste Jahr an. Das Motto wird sein "Heino goes Klassik". Begleitet wird Heino vom russischen Stargeiger Jury Revich. Die Konzerte sollen in Deutschlands schönsten und bekanntesten Konzertsälen stattfinden.