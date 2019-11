Am 20. November ist es endlich soweit: Kerstin Ott geht auf Tournee. Pünktlich zum Start hat sie auf Facebook ihre Tourbegleitung gezeigt. Es handelt sich dabei um die Musikerin Lara Hulo aus Hamburg. Sie wird Kerstin bei ihren sieben Konzerten in diesem Jahr unterstützen und mit ihr die Bühne rocken, wie Kerstin selbst auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Los geht es mit dem Konzert am 20. November 2019 im Metropol Theater in Bremen. Ob Lara Hulo dann auch bei Kerstin Otts großer Arena-Tour 2020 dabei ist, steht aber noch nicht fest.