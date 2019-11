Patricia Kelly feiert jedes Jahr doppelt. Bildrechte: dpa

Patricia Kellys lüftet Geburtstags-Geheimnis

Am 25. November feiert Patricia Kelly ihren 50. Geburtstag - zumindest offiziell. Sie selbst feiert allerdings jedes Jahr schon am 22. November. Aber warum? Laut eigener Aussage wurde sie am 22. November 1969 im spanischen Gamonal geboren. Das habe ihre Mutter zu Lebzeiten immer wieder betont und auch das ganze Dorf habe das gewusst. Dass in ihrer Geburtsurkunde ein anderes Datum steht, liegt an einem kleinen Fehler.

Da hat die Hebamme falsch oder unleserlich notiert – und dann wurde es falsch eingetragen. Es wurde nie korrigiert. Heute feiere ich meine Geburtstage einfach doppelt. Patricia Kelly BILD

Judith & Mel: Nach Koma nun wieder vor der Kamera

Judith und Mel sind erleichtert. Endlich ist Judith wieder fit. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA Judith Jersey vom Duo Judith & Mel hat noch vor zweieinhalb Monaten um ihr Leben gekämpft. Nach einem Herzinfarkt musste die 67-Jährige in ein künstliches Koma versetzt werden. Außerdem erlitt die Mutter zweier Töchter eine Lungenembolie. Inzwischen geht es Judith wieder gut. Nächste Woche steht sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Duett-Partner Mel vor der Kamera. Dann beginnen in Offenburg die Dreharbeiten für die Aufzeichnung der Weihnachtsausgabe „Schlager macht Spaß mit Andy Borg“. Das Ehepaar ist dankbar, dass es Judith wieder so gut geht, auch die Grüße und Wünsche der Fans hätten geholfen, schreiben sie auf ihrer Facebookseite.

Judith, ich und unsere Familie möchten uns dafür nochmal bei Euch allen herzlich bedanken. Eure vielen Mutmachenden Worte und Eure große Teilnahme an Judith‘s Schicksal hat nicht nur Judith, sondern auch unserer Familie sehr geholfen. Mel Jersey facebook

Vanessa Mai zeigt sich im Hochzeitskleid