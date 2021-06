"Sonntag mit Herz" Neue Radio-Show mit Katharina Herz in der MDR SCHLAGERWELT

"Sonntag mit Herz" heißt es ab dem 6. Juni bei der MDR Schlagerwelt. Dann präsentiert Katharina Herz zum ersten Mal ihre eigene Radio-Show. Die Sängerin präsentiert Schlager der vergangenen sechs Jahrzehnte und von heute, plaudert über die Welt des Schlagers und erzählt von Künstlern und Kolleginnen, mit denen sie so manche Erinnerung teilt – auf und hinter der Bühne.

Die waschechte Thüringerin, studierte Musiktheater & Operngesang an der renommierten Musikhochschule "Franz Liszt" in Weimar. Im Schlager fand sie ihre musikalische Heimat. Mit Erfolg. Auch viele Auszeichnungen stehen bei ihr Zuhause in Ilmenau – besonders stolz ist Katharina Herz auf die Goldene Stimmgabel, die sie 1999 aus den Händen des legendären Dieter Thomas Heck erhielt.