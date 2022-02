"Nach kurzer, schwerer Krankheit" Schlagersänger Oliver Frank ist tot

Schlagersänger Oliver Frank ist tot. Das teilte sein Management am Montagmittag auf Facebook mit. Der Sänger starb bereits am Freitag, den 25. Februar 2022, nach "kurzer und schwerer Krankheit", wie es in der Mitteilung heißt. Woran der gerade einmal 59-jährige Sänger starb, ließ das Management offen.