Deshalb, so Manfred Knöpke weiter, muss das geplante Konzert am 3. Februar in Arnstadt abgesagt werden. Nach der Operation werde er sich auf Facebook wieder melden mit "hoffentlich positiven Meldungen und Bildern".



Gaby Baginsky veröffentlichte 1970, im Alter von gerade einmal 16 Jahren, ihre erste Single. Ihren Durchbruch als Schlagersängerin feierte die gebürtige Salzbergerin 1975 mit dem Titel "Häng die Gitarre nicht an den Nagel". 1982 nahm Gaby Baginsky mit "So wie Du bist" an der Deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest teil und belegte Platz neun.



Gaby Bagisnky hat bisher 25 Alben veröffentlicht.